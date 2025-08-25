Трамп: лицензии на вещание у телеканалов ABC и NBC должны быть отозваны

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы отзыв лицензии на вещание у телеканалов ABC и NBC. Глава Белого дома в публикации в Truth Social подчеркнул, что на долю этих каналов приходится «до 97% предвзятых и негативных новостей» о нем.

Фото: Jonathan Ernst / File Photo / Reuters Президент США Дональд Трамп

«Если это так, то они являются частью Демократической партии, а значит FCC (Federal Communications Commission, Федеральная комиссия по связи — «Ъ») должны отозвать лицензию у них. Это угроза для настоящей демократии»,— уточнил он.

Президент США также заявил, что телеканалы «не платят миллионы долларов за использование эфирных часов». Он подчеркнул, что ABC и NBC должны заплатить «большие суммы за привилегию использовать самые ценные частоты».

В мае этого года Дональд Трамп запретил «прямое или косвенное финансирование» радиостанции NPR и телекомпании PBS, обвинив их в «нарушении требований о политической нейтральности». Ранее, в феврале администрация президента США ограничила доступ журналистов Associated Press (AP) в Овальный кабинет и на борт президентского самолета.

Влад Никифоров, Иркутск