Из-за повреждений закрыто движение по двум мостам в Горном Алтае

В Республике Алтай частично обрушился деревянный мост через реку Шипты-кол. Это затруднило связь с селом Беляши Кош-Агачского района, где проживает около 1,3 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«На данный момент дорожная компания АО "ДЭП-221" ведет ремонтно-восстановительные работы. Работники дорожной службы просят воздержаться от поездок в направлении от и до села Беляши»,— говорится в сообщении районной администрации.

По данным республиканского управления автодорог «Горно-Алтайавтодор», в регионе ограничено движение еще по одному мосту — через реку Большой Улаганчик на трассе, связывающей села Акташ и Балыктуюль в Улаганском районе. Ограничение касается всех видов транспортных средств.

Валерий Лавский