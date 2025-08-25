В Челябинске изъяли 61 тыс. литров нелегального пива

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области изъяли из нелегального оборота 61 тыс. л нелегального пива и пивных напитков в региональном центре, сообщает пресс-служба областного полицейского главка.

Алкогольную продукцию обнаружили во время профильного рейда. Спиртные напитки хранили на складах в Тракторозаводском районе Челябинска. Пиво, разлитое в жестяные кеги, пластиковую и стеклянную тару, не имело соответствующей маркировки, у него отсутствовала фиксация в единой государственной автоматизированной информационной системе. В экспертно-криминалистическом центре регионального полицейского главка назначили исследование, по заключению которого решат вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Сейчас оперативники устанавливают лиц, причастных к противоправной деятельности.

Виталина Ярховска