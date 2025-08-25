Новосибирские футболисты одержали крупную победу в группе «Золото»

В группе «Золото» Второй лиги «Сибирь» разгромила аутсайдера — кировское «Динамо». Матч шестого тура прошел 24 августа на новосибирском стадионе «Спартак».

«Сибирь» открыла счет на исходе первой половины первого тайма, когда Дмитрий Яковлев реализовал выход один на один с голкипером гостей. В начале второго тайма Алексей Скворцов реализовал пенальти, а на 80-й минуте Билал Билалов точно пробил со штрафного. За оставшиеся минуты при сильном дожде гости успели один мяч отыграть, а хозяева восстановить разницу — Амир Ализаде уже в добавленное судьей время обвел голкипера динамовцев и отправил мяч в пустые ворота. Итоговый счет — 4:1.

Шестой тур завершится 25 августа матчем ивановского «Текстильщика» с «Ленинградцем». Пока «Сибирь» идет четвертой в турнирной таблице, у нее восемь очков.

Валерий Лавский