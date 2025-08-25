Фон дер Ляйен: отказ от сделки с США был бы праздником для Москвы и Пекина
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз подписал торговое соглашение с США, поскольку отказ от сделки стал бы «праздником для Москвы и Пекина». Об этом она сказала в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп
Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters
По ее словам, соглашение, заключенное 27 июля, обеспечивает стабильность для европейских производителей и позволяет избежать масштабной торговой войны, которая могла бы ослабить позиции Европы.
Согласно условиям сделки, США ввели пошлины в размере 15% на европейские товары, а ЕС открыл свои рынки для американского экспорта с нулевой ставкой. Также, согласно совместному заявлению, ЕС закупит у США сжиженный природный газ, нефть и продукты атомной энергетики на $750 млрд, а также чипы ИИ на $40 млрд. Компании ЕС также инвестируют $600 млрд в стратегические секторы США до 2028 года и планируют увеличить закупки американского военного и оборонного оборудования.