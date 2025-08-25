На Сахалине найдены туристы из Пермского края

Десять пропавших на Сахалине туристов обнаружены, сообщает МЧС России. Их подняли на борт вертолета, всех доставят в Курильск. В медпомощи никто не нуждается, отмечает ведомство.

Фото: глава Курильского округа Константин Истомин

Вчера при восхождении на вулкан Барановского на Итурупе, входящем в Большую Курильскую гряду, пропала группа из десяти туристов. В составе пропавшей группы оказались четверо жителей Пермского края – младший научный сотрудник УрО РАН Ирина Тюлькина (29 лет), врач-хирург Екатерина Кайнова (32 года), Татьяна Сидорова (50 лет) и Юлия Зарубина (40 лет).

Для поиска привлечены военные, спасатели, полиция и местная администрация.