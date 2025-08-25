Японский бизнес снижает издержки от пошлин США с помощью нейросети

Крупные японские компании пользуются искусственным интеллектом для поиска наиболее выгодных каналов поставок. Это позволяет им минимизировать издержки от торговых пошлин, введенных со стороны США, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

В качестве примера приводятся компании Fujitsu и Toshiba, разработавшие на основе нейросети программы «для поиска поставщиков по всему миру» с учетом данных о тарифах в разных странах.

Как сообщалось ранее, в начале августа премьер-министр Японии Сигэру Исиба призвал США принять немедленные меры по корректировке указа президента страны Дональда Трампа, согласно которому с 7 августа вступили в силу импортные пошлины в отношении 65 стран. Речь идет о пошлине в размере 15% на товары из 39 стран, включая Японию, в отношении еще 26 стран действуют ставки в размере от 18% до 41%.

Влад Никифоров, Иркутск