Иран надеется на скорое начало поставок российского газа

Иран надеется, что поставки российского газа через Азербайджан начнутся в ближайшее время. Об этом посол Ирана в России Казем Джалали сообщил ТАСС.

По словам господина Джалали, почти все вопросы с «Газпромом» уже решены, однако сторонам предстоит обсудить цену.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщал, что первые поставки российского газа в Иран по существующей инфраструктуре через Азербайджан начнутся уже в 2025 году. Их объем составит до 1,8 млрд куб. м в год.