Мерц заявил о невозможности поддерживать «всеобщее благосостояние» в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что страна больше не может себе позволить финансировать текущую систему социального обеспечения. Он заявил, что государство всеобщего благосостояния в его нынешнем виде не может быть поддержано экономически. Об этом сообщает The Telegraph.

Господин Мерц призвал пересмотреть систему пособий. В прошлом году на нее было потрачено €47 млрд, и расходы продолжают расти. Эта система включает широкий спектр выплат: пособия на жилье и детей, выплаты по безработице и другие субсидии.

Экономика Германии сейчас находится в состоянии стагнации, а социальные расходы растут из-за старения населения и увеличения безработицы, отметили в The Telegraph. Кроме того, многие получатели пособий — не граждане Германии.