МЧС ищет пропавшую тургруппу на вулкане Баранского

МЧС направило вертолет Ми-8 на поиски пропавшей группы туристов, совершавших восхождение на вулкан Баранского на острове Итуруп. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В поисковой операции участвуют три спасателя на борту вертолета. Ранее наземная группа уже поднялась на вершину вулкана, но не обнаружила там следов туристов.

Работу спасателей осложняют низкая облачность и густой туман. Известно, что пропавшая группа состоит из 10 незарегистрированных человек.