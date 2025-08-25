Американский актер Марк Дакаскос признался в симпатии к России

Американский актер Марк Дакаскос признался в теплом отношении к России. Об этом он сказал на торжественной церемонии открытия Международной недели кино в Москве.

«Многие люди, которых я знаю, по крайней мере, в Америке, очень мало знают о России. Они любопытны, но при этом знают очень мало»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Господин Дакаскос приехал в российскую столицу спустя 30 лет. Актер добавил, что всегда делится своими впечатлениями с друзьями после поездок в Москву. На церемонии он поприветствовал гостей на русском языке, сказав «Добрый вечер».

Московская неделя кино продлится до 27 августа. В числе других именитых гостей — сербский кинорежиссер Эмир Кустурица.