Дуров назвал ошибкой свое задержание во Франции год назад

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его арест, произошедший год назад во Франции, был ошибкой. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, французская полиция до августа 2024 года игнорировала законодательство, не направляя запросы в Telegram по требуемой юридической процедуре.

Спустя год расследование не выявило его вины или вины мессенджера, написал он. Господин Дуров подчеркнул, что практики модерации в Telegram соответствуют отраслевым стандартам и компания всегда отвечала на все юридически обязательные запросы из Франции.

Владелец Telegram считает, что единственным результатом его ареста стал ущерб имиджу Франции.

24 августа 2024 года Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту по обвинению в соучастии в преступлениях. По решению суда он был помещен под судебный контроль, с обязательством внести залог в размере €5 млн и дважды в неделю отмечаться в полиции. В середине июня французские власти смягчили условия, разрешив ему покидать территорию страны.

