На ремонт тротуаров в Чебоксарах выделили 100 млн рублей

В столице Чувашии на ремонт тротуаров на восьми улицах выделили 100 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Работы планируют выполнить на Московском проспекте, улице Мичмана Павлова, Эльгера, Энтузиастов, Гастелло, Текстильщиков, Энгельса и Осипова.

Объем работ включает разборку и установку новых бордюрных камней, устройство щебеночного основания, укладку асфальтобетонного покрытия, замену люков колодцев, планировку территорий, а также вывоз строительного мусора. В местах пересечения с проезжей частью необходимо также обустроить пандусы для маломобильных групп населения.

Заказчиком выступает МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» г. Чебоксары.

Влас Северин