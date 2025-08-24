Что такое группа «Волга-Днепр»

Группа «Волга-Днепр» объединяет авиакомпании AirBridgeCargo, «Волга-Днепр» и «Атран», а также организацию по техобслуживанию «ВД Инжиниринг» и созданный в 2025 году техцентр «Волга-Днепр Техникс Ульяновск». До 2022 года была одной из крупнейших на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов. По статистике Росавиации, в 2021 году AirBridgeCargo перевезла более трети из почти 1,5 млн тонн грузов, доставленных авиакомпаниями РФ.

В 2022–2024 годах «Волга-Днепр» и другие компании группы оказались под санкциями Канады, ЕС, Великобритании и США. Санкции были введены и в отношении основателя «Волги-Днепра» Алексея Исайкина и его бизнес-партнера Сергея Шкляника. После этого иностранные самолеты группы прекратили полеты, оставшись на территории РФ в двойной регистрации, а «Волга-Днепр» перешла топ-менеджменту. Сейчас управляющая компания «Волга-Днепр Москва», в которую входит головная компания и техцентры, по данным СПАРК, на 50% принадлежит Игорю Аксенову, по 25% — у Валерия Габриэля и Вильдана Зиннурова.

В ноябре 2024 года Росавиация приостановила действие сертификата эксплуатанта AirBridgeCargo. В отчетности за 2024 год перевозчик сообщил, что вернул два Boeing лизингодателю из Китая и продолжает «ответственное хранение» 14 оставшихся самолетов. Компания, которая приносила группе основную прибыль, за 2023 год сгенерировала 140 млн руб. выручки против 35 млрд руб. в 2022 году и 185 млрд руб. в 2021 году. Чистый убыток за 2023 достиг 14,7 млрд руб. против 4,7 млрд руб. убытка в 2022 году и 52,6 млрд руб. чистой прибыли в 2021 году. В 2024 году убыток компании достиг 5,2 млрд руб., выручка составила 143 млн руб.