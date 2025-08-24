25 августа в Татарстане ожидаются похолодание и дожди с грозами

В понедельник, 25 августа, на территории Республики Татарстан прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В среднем по республике температура воздуха ночью составит от +12 до +17 градусов, а днем прогреется до показателей от +19 до +24 градусов.

В Казани ночью ожидаются кратковременные дожди с возможными грозами при температуре от +12 до +14 градусов. Днем сохранится облачная погода с дождями, максимальная температура достигнет от +19 до +21 градуса.

Влас Северин