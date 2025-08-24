Скончался режиссер Валерий Усков

В Москве на 93-ем году жизни умер режиссер Валерий Усков. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Валерий Усков родился в Свердловске, в 1955 году окончил факультет журналистики Уральского государственного университета (УрГУ, сейчас — УрФУ). В 1961 году он окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК).

С 1961 года он работал режиссером-постановщиком на Свердловской киностудии. В 1964 году стал Валерий Усков стал режиссером-постановщиком студии «Мосфильм».

Валерий Усков вместе с Владимиром Краснопольским снял телесериала «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов», фильм «Таежный десант» и другие. Он удостоен звания Народного артиста РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола.

Анна Капустина