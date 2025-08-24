В Ростовской области Россельхознадзор возбудил дело против птицефабрики

Россельхознадзор возбудил административное дело против птицефабрики в Ростовской области за невыполнение предписания об устранении нарушений в работе предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, специалисты регионального управления сначала провели дистанционную проверку, оценивая исполнение требований на основе предоставленных предприятием данных. Представители фабрики заявили о невозможности полного устранения выявленных нарушений и не предоставили документов, подтверждающих частичное исполнение.

После дистанционного контроля сотрудники службы прибыли на объект для очной проверки. Они осмотрели производственные и административные помещения, а также прилегающую территорию, где зафиксировали конкретные случаи невыполнения предписанных мер.

По итогам проверки инспекторы составили протокол, подтверждающий несоблюдение требований надзорного органа. В результате для юридического лица возбудили дело об административном правонарушении по ч.8 ст. 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в срок законного предписания).

Валентина Любашенко