Ставропольские садоводы собрали первые 13 тонн груш

Садоводы Ставропольского края начали сбор урожая груш и уже получили более 13 тонн плодов. Об этом сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства.

По данным ведомства, плоды выращивают в десяти хозяйствах шести округов — Георгиевского, Изобильненского, Кировского, Кочубеевского, Красногвардейского и Петровского. Среди популярных сортов — «Кавказ», «Трапезница», «Машук», «Горячеводская», «Подкумок» и другие.

«Общая площадь грушевых насаждений в регионе достигает 155,6 га. Плодоносят деревья на 124 га. В 2025 году планируется заложить еще 6 га суперинтенсивных садов в двух крестьянско-фермерских хозяйствах при поддержке грантового финансирования»,— приводятся в сообщении слова представителей минсельхоза.

Валентина Любашенко