Фестиваль «Соколка-2025» в Татарстане посетили более 10 тысяч человек

Фестиваль «Соколка-2025» собрал более 10 тыс. посетителей в Верхнеуслонском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Российского военно-исторического общества в республике.

Фестиваль «Соколка-2025» в селе Верхний Услон посетили более 10 тысяч человек

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На фестивале были представлены площадки, посвященные разным эпизодам истории России: от варягов до XX века. В программу вошли мастер-классы по чеканке монет, строевой подготовке и танцам, а также работали ярмарка ремесел, лекторий и экскурсии по позициям Гражданской войны.

Кульминацией события стала реконструкция боя на Каховском плацдарме августа 1920 года. В ней участвовали 150 реконструкторов, была задействована кавалерия, артиллерия и бронетехника.

