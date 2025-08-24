Дмитрий Пухов покинул пост директора агентства туризма Тюменской области
Дмитрий Пухов ушел с должности директора агентства туризма и продвижения Тюменской области. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
Фото: Сайт агентства туризма и продвижения Тюменской области
«Возвращаюсь в сферу предпринимательства, которую буду строить на тех вещах, которые мне максимально интересны!»,— написал господин Пухов. Он сообщил, что планирует заниматься сферами инженерных сетей и их автоматизации, технологий в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, «вкусной еды», «ярких напитков» и «банной культуры».
Дмитрий Пухов работал в должности директора агентства туризма и продвижения Тюменской области с 2021 года. Агентство входит в структуру правительства региона и занимается повышением конкурентоспособности Тюменской области на туристическом рынке, информационным обслуживанием для роста числа туристов, продвижением информации о регионе.