При ударе Израиля по столице Йемена погибли два человека

При ударе ВВС Израиля по топливозаправочной станции в Сане, контролируемой хуситами из движения «Ансар Аллах», погибли два человека, еще пятеро ранены. Об этом сообщил телеканал Al Masirah, принадлежащий повстанцам.

Израиль также атаковал другие энергетические объекты в столице Йемена. Под обстрел попали топливозаправочная станция компании Yemen Petroleum Company (YPC) и электростанция «Хазиз».

Источники Al Masirah в министерстве обороны хуситов утверждают, что силы ПВО повстанцев смогли отбить большинство атак израильских самолетов, вынудив их покинуть воздушное пространство Йемена.