Канье Уэст обронил монету

Мемкойн Канье Уэста стал доступен инвесторам 21 августа и после короткого взлета потерял более 70% стоимости. Валюта должна была стать основой для будущей экосистемы, однако, так как на данный момент не является частью значимой технологии, падение котировок было ожидаемым. Прибыль зафиксировали в основном «инсайдеры», тогда как розничные инвесторы потеряли более $20 млн. Единственный фактор, способный поддержать котировки нового актива,— это новости вокруг имени его создателя, считают эксперты.

Рэпер Канье Уэст

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Запуск новой цифровой валюты, созданной американским рэпером и дизайнером Канье Уэстом, оказался провальным. Мемкойн YZY Money (YZY) на блокчейне Solana был создан 17 августа, однако торги начались утром 21 августа. По данным Coinbase, в первые минуты цена валюты преодолела уровень $250. На пике капитализация YZY превысила $3,2 млрд. Однако вскоре после этого котировки начали стремительное снижение, потеряв более 70% от максимальной цены. Основное обрушение происходило в первый день торгов. В последующие дни оно значительно замедлилось, однако не прекратилось. В итоге к вечеру воскресенья стоимость валюты была около $54.

Новый токен должен стать основой экосистемы, включающей криптопроцессор Ye Pay, а также дебетовую карту YZY Card. На официальном сайте указано, что система станет «концепцией новой экономики без централизованного контроля».

Падение котировок также нельзя объяснить слабостью рыночной конъюнктуры, считают аналитики.

За прошедшую неделю курс биткойна (ВТС) снизился на 3%, однако валюта продолжает находиться возле исторического максимума — выше $114,5 тыс. Курс эфира (ЕТН) на прошлой неделе обновил исторический максимум и превысил $4,9 тыс.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 10 октября 2019 года: Это действительно близко к казино... в криптовалюту вложились многие — те, кто хотят очень быстро и легко заработать.

По оценке аналитиков, резкое обрушение котировок — совершенно нормальное явление, когда речь заходит о криптовалютах, запущенных знаменитостями, особенно такими скандальными, как Канье Уэст. Как правило, «за такими активами не стоит какая-то значимая технология или экосистема, в которой бы она была задействована», поясняет IT-консультант по цифровым технологиям Роман Некрасов. «В основе и мемкойнов, и криптовалют, запущенных знаменитостями, лежит сила бренда, хайпа и комьюнити»,— указывает эксперт.

Впрочем, не все подобные активы столь быстро теряют в цене. Например, криптовалюта, запущенная в январе 2025 года американским президентом Дональдом Трампом (ТrumpСoin), дольше оставалась на плаву — в первую неделю она показала рост стоимости на 36%, однако уже в конце месяца ее ожидала сильная коррекция, в результате чего ее стоимость упала более чем в 6,5 раза. Сейчас цена валюты американского президента составляет менее $9.

Ценность таких активов, а также их способность к росту «во многом определяется уровнем интереса аудитории», считает господин Некрасов.

В основе движения курса лежат исключительно спекуляции инвесторов, указывают участники рынка. «Первичный рост формируется за счет ажиотажа вокруг имени, но в модель таких активов заложены столь же быстрые коррекции. Их нельзя рассматривать как инвестицию в классическом понимании»,— указывает директор по коммуникациям криптовалютной биржи Exmo.me Михаил Смирнов.

В случае с YZY в основном прибыль зафиксировали «либо очень опытные трейдеры, либо инсайдеры, которые успели купить токен сразу после запуска», считает директор по развитию Cryptocopy Алексей Соловьев. «Розничные инвесторы-любители, которые клюнули на быстрый рост и рассчитывали сделать "иксы" на молодом проекте, остались в минусе»,— считает он. По данным площадки Nansen, суммарные потери розничных инвесторов составили более $20 млн.

Потенциал роста валюты «ограничен исключительно интересом аудитории к имени господина Уэста» и новостной повесткой, считает Михаил Смирнов. У проекта также отсутствуют факторы, способные поддержать котировки,— нет «ни возможности расширить комьюнити, ни готовой экосистемы, а заявленное использование в рамках платежной системы вызывает вопросы», считает эксперт. «YZY Money — явно высокоманипулируемый актив»,— считает господин Соловьев. «За пару дней он может отскочить от локального дна, но розничным инвесторам с такими криптовалютами лучше не связываться»,— заключает он.

Андрей Ковалёв