Компании в июле нарастили обязательства

Опубликованные Банком России итоговые данные о состоянии денежной массы (М2) свидетельствуют, что в июле показатель вырос на 0,8% месяц к месяцу и на 15% в годовом выражении. «Динамика М2 остается умеренной и соответствует той, что была в период низкой инфляции 2016–2019 годов»,— отмечает Евгений Сусин из Газпромбанка.

Впрочем, по подсчетам аналитиков Telegram-канала MMI, показатель за три месяца в пересчете на год растет темпами в 19–20% третий месяц подряд, что, по их мнению, не является сбалансированным увеличением при текущих ставках и цели по инфляции в 4%. По оценке MMI, с начала года сезонно сглаженный М2 вырос на 7,2%, прогноз ЦБ на этот год — 6–9%.

Главная причина роста денежной массы — увеличение кредита экономике (см. график). За июль он вырос на 1,7 трлн руб. с поправкой на валютную переоценку и был полностью обеспечен организациями. На корпоративные кредиты пришлось 1,1 трлн руб. прироста, на облигации — 0,4 трлн руб., а на прочие требования — 0,3 трлн руб. Портфель требований к населению за месяц, напротив, сократился на 51 млрд руб.

«Бюджетные операции июля в росте денежной массы пока не отразились. Их эффект наблюдался в факторах формирования ликвидности, но июльское изменение чистых требований органов госуправления оказалось околонулевым»,— отмечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры».

В свою очередь, Егор Сусин указывает: хотя кредит компаниям и стал основным источником роста денежной массы (14,1 трлн руб. за 12 месяцев), значимый вклад бюджета в него сохранился (5,6 трлн руб.). Новые деньги в основном концентрировались на срочных депозитах населения, что отражает его высокую склонность к сбережениям (в июле такие вклады в рублях выросли на 0,5 трлн руб.). «В целом мы видим оживление кредитной активности на фоне смягчения денежно-кредитных условий, хотя пока это не создает каких-то сильных отклонений в динамике денежной массы»,— заключает эксперт.

Авторы Telegram-канала MMI, впрочем, настаивают: «Ставки многим могут казаться высокими. Но цифры говорят, что это не так — текущие денежно-кредитные условия (ДКУ) обеспечивают рост требований к "корпоратам" на два с лишним триллиона рублей в месяц, что никак не согласуется с инфляцией 4%». «Такой рост — свидетельство мягких ДКУ. Ставку, возможно, вновь придется повышать»,— полагают авторы MMI.

Артем Чугунов