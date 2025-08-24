В Татарстане за сутки потушили 10 пожаров

Подразделения Государственной противопожарной службы республики отреагировали на 10 возгораний, 7 из которых произошли в жилом секторе. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС по республике.

За день пожарные совершили 19 выездов по ложным вызовам и 7 раз оказывали помощь другим экстренным службам. Спасатели 6 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах Татарстана зафиксировано одно происшествие.

Влас Северин