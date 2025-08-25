От металла ждут устойчивости

Рост производства алюминия в июле после июньского спада укрепил уверенность аналитиков в стабильности этого рынка до конца года. Стимулировать производство должны повышение доступности сырья, увеличение спроса на импортный металл в Китае и высокие цены. РФ в 2025 году нарастила долю в поставках алюминия в КНР почти вдвое.

Мировое предложение алюминия останется стабильным до конца года благодаря устойчивой загрузке заводов и повышению доступности сырья, прогнозируют аналитики BigMint, исходя из июльских данных о производстве. По их оценкам, высокий импорт алюминия и бокситов в Китай свидетельствует о стабильном спросе, и рост цен на Лондонской бирже металлов (LME) должен стимулировать выпуск. Но, добавляют аналитики, колебания потребления в перерабатывающей промышленности и макроэкономическая неопределенность могут сдержать темпы восстановления рынка.

В июле, по подсчетам BigMint со ссылкой на данные Международного института алюминия (IAI), производство металла увеличилось на 0,8% год к году и на 3% месяц к месяцу, до 6,37 млн тонн, после июньского спада. Лучшие темпы в месячном выражении показала Южная Америка, увеличив выпуск алюминия на 6%, до 130 тыс. тонн. В Европе, включая Россию, производство выросло на 4%, до 590 тыс. тонн, аналогичные темпы фиксируются в Африке, где выпущено 140 тыс. тонн. Китай увеличил производство алюминия на 3%, до 3,87 млн тонн. По итогам семи месяцев мировой объем предложения металла увеличился на 1,3%, до 42,7 млн тонн.

«Русал» — крупнейший производитель алюминия в мире за пределами Китая — сократил производство первичного алюминия в первой половине 2025 года на 1,7% год к году, до 1,92 млн тонн. Таким образом, в месяц компания выпускала в среднем более 320 тыс. тонн металла. Объем реализации первичного алюминия и сплавов «Русалом» за первые шесть месяцев 2025 года выросли на 21,7%, до 2,28 млн тонн.

Как отмечает «Русал», в течение первых шести месяцев 2025 года наблюдалось незначительное восстановление потребления алюминия, что, возможно, отражает усилия по пополнению запасов производителями вторичной продукции после длительного периода застоя. В Китае, по данным компании, рост потребления в значительной степени обусловлен спросом со стороны автопрома и инвесторов в солнечную энергетику и энергетическую инфраструктуру. За пределами КНР спрос на металл увеличивался прежде всего в автомобильном и электротехническом секторах Индии, тогда как потребление в Европе и США оставалось относительно низким. По оценкам, которые приводит «Русал», к концу июня за пределами Китая сохранялся профицит около 1 млн тонн, а в Китае, напротив, фиксировался дефицит на уровне 1,1 млн тонн, что поддерживало интерес к импорту.

Как отмечают в BigMint, в июле Китай увеличил импорт необработанного алюминия и изделий из него на 38,2% в годовом исчислении, до 360 тыс. тонн, по итогам января—июля закупки возросли на 1,5% год к году, до 2,33 млн тонн. Рост импорта обусловлен высоким спросом со стороны строительства, транспорта и смежных отраслей в условиях ограниченного внутреннего производства. По данным Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, доля российского алюминия в китайском импорте увеличилась с 22% в 2024 году до 40% в 2025 году.

Котировки алюминия на LME сейчас находятся в зеленой зоне. За неделю 18–22 августа трехмесячный фьючерс подорожал на 0,67%, до $2,62 тыс. за тонну, запасы металла сократились на 0,17%, до 478,72 тыс. тонн, подсчитали в BigMint. Но в перспективе некоторые аналитики ждут коррекции цен: в Goldman Sachs прогнозируют снижение стоимости алюминия во второй половине года до $2,28 тыс. за тонну.

Анатолий Костырев