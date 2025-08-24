Три компании из Ставрополья привезли продукцию на гастрофестиваль ВДНХ

Три компании из Ставропольского края привезли 1,7 тонны региональной продукции на всероссийский гастрофестиваль «Вкусы России», который проходит на ВДНХ в Москве. Об участии краевых брендов в мероприятии сообщило министерство экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Участники демонстрируют посетителям из различных городов джемы, соусы, сыры, мясные деликатесы и колбасы собственного производства. Продукция многих ставропольских предприятий доступна для покупки на крупных маркетплейсах в разделах «Сделано на Ставрополье», — отметил глава краевого министерства экономразвития Антон Доронин.

Валентина Любашенко