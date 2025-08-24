Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Три компании из Ставрополья привезли продукцию на гастрофестиваль ВДНХ

Три компании из Ставропольского края привезли 1,7 тонны региональной продукции на всероссийский гастрофестиваль «Вкусы России», который проходит на ВДНХ в Москве. Об участии краевых брендов в мероприятии сообщило министерство экономического развития.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Участники демонстрируют посетителям из различных городов джемы, соусы, сыры, мясные деликатесы и колбасы собственного производства. Продукция многих ставропольских предприятий доступна для покупки на крупных маркетплейсах в разделах «Сделано на Ставрополье», — отметил глава краевого министерства экономразвития Антон Доронин.

Валентина Любашенко

Новости компаний Все