Из украинского плена вернулись четверо пермяков

Во время обмена пленными между Россией и украинской стороной в РФ вернулись четверо жителей Пермского края, сообщил краевой омбудсмен Игорь Сапко в соцсетях. По словам Уполномоченного по правам человека в Прикамье, вернувшиеся пленные – это трое контрактников и один мобилизованный из Перми, Кизела, Краснокамска и Гайнского округа.

«Поспешил поделиться этой радостью с близкими по телефону, кто направлял обращения в мой адрес: мамы, сестры, жены с замиранием сердца ждали добрых вестей, надеялись и молились», - отметил Игорь Сапко.

Отметим, что на территорию России в ходе обмена с украинской стороной вернулись 146 российских военнослужащих. Омбудсмен уточнил, что обмен должен был пройти еще в пятницу, но переносился по ряду технических причин. По данным «Ъ», сейчас военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Затем их направят для прохождения последующего лечения в учреждения Минобороны.