Суд не поверил в программное хищение

Как стало известно “Ъ”, суд не стал рассматривать уголовное дело известных в сфере IT-технологий предпринимателей Сергея Сорокина, Ильи Чипашвили и Игоря Тарасова. По версии следствия, фигуранты похитили около 160 млн руб., полученных в Минпромторге в виде субсидий на разработку вычислительных платформ, но суд усмотрел в обвинении недостатки, не позволяющие вынести приговор.

Материалы уголовного дела в отношении бывшего руководителя ЗАО «Научно-производственная фирма "Доломант"» 51-летнего Ильи Чипашвили, учредителя ряда IT-компаний, в прошлом генерального конструктора АО «НИИВК им. Карцева» 67-летнего Сергея Сорокина и их делового партнера 67-летнего Игоря Тарасова поступили в апелляционную инстанцию Мосгорсуда (МГС) 20 августа.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве в 2023 году. В декабре того же года Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Илье Чипашвили, занимавшему на тот момент должность начальника по работе с коммерческими клиентами АО «Связьтранснефть» («дочка» «Транснефти»), и Сергею Сорокину (позже его отпустили под домашний арест). В начале 2024 года под домашний арест был направлен Игорь Тарасов.

По версии ГСУ ГУ МВД, в 2020–2022 годах в бытность господина Чипашвили гендиректором ЗАО «Научно-производственная фирма "Доломант"» его компания получила в Минпромторге субсидию для покрытия части затрат на разработку и создание российских компьютеров. Это проходило в рамках программы «Разработка и организация серийного производства отечественных вычислительных платформ», одобренной правительством РФ еще в 2016 году.

Выбор компании господина Чипашвили, видимо, объяснялся ее немалым авторитетом в области IT.

Как говорится на сайте компании, с 2002 года на ее счету более 1,3 тыс. успешных проектов и разработка 76 тыс. наименований продукции.

В декабре 2020 года, по данным следствия, с «Доломантом» был заключен контракт, а затем ряд допсоглашений к нему, в рамках которых компания за два года получила от государства более 159 млн руб. Как говорится в деле, возложенные на них обязательства руководители «Доломанта» не выполнили, деньги Минпромторгу не вернули, а «распорядились ими по собственному усмотрению».

Минпромторг признан потерпевшей стороной по делу. Организатором махинаций со ссудой Минпромторга в полиции считают Сергея Сорокина, через структуры которого якобы проводились часть документации и сами средства. В последние годы бизнесмен владел или руководил целым рядом компаний в области IT — «Эремекс», «Прософт», «Прософт-системы», «Прософт-Е» и др.

Ранее в окружении бизнесменов “Ъ” говорили, что оснований для привлечения их к уголовной ответственности не было: заявка на получение субсидии прошла все согласования, а этапы исполнения соглашений с Минпромторгом утверждались в ведомстве каждые полгода.

В соответствии с соглашением несколько десятков изделий вычислительной техники были разработаны, при этом компания инвестировала в них значительные собственные средства.

Уголовное дело весной этого года было направлено в Мещанский суд столицы для рассмотрения по существу. Однако на первом же заседании защита ходатайствовала об изменении территориальной подсудности и передаче дела в Черемушкинский райсуд Москвы. Гособвинитель не возражал, суд так и решил.

Однако и в Черемушкинском суде по делу айтишников прошло только одно заседание. На этот раз защита потребовала возвращения материалов расследования прокурору в связи с допущенными следствием нарушениями. И на этот раз суд согласился, решив, что представленные материалы не позволяют вынести объективный приговор. Мотивировочная часть постановления пока неизвестна, однако в большинстве подобных случаев речь идет о нестыковках в обвинительном заключении.

Прокуратура не согласилась с судебным решением и направила на него свое представление. Его рассмотрение в апелляционной инстанции МГС запланировано на 26 августа.

Ефим Брянцев, Александр Александров