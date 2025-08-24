В Сибири построят новую тюрьму, медсанчасть и прачечные для ГУФСИН

На территории Сибири в период с 2025 по 2035 годы планируется строительство и реконструкция ряда режимных объектов ГУФСИН. Согласно постановлению правительства России, опубликованного на портале правовой информации, финансирование будет осуществляться по федеральной программе «Развитие уголовно-исполнительной системы». Это позволит расширить инфраструктуру и создать новые места для содержания подозреваемых и обвиняемых.

В частности, до 2030 года планируется построить тюрьму для размещения 594 заключенных площадью более 7,5 тыс. кв. м в Минусинске Красноярского края. Работы должны начаться в 2026 году, стоимость объекта оценивается в 2,9 млрд руб.

В красноярской ИК-22 запланирована реконструкция общежития дома ребенка за 254 млн руб. По плану работы начнутся в 2026 года и завершатся в 2028-м.

В новосибирском ЛИУ-10 за 3,3 млрд руб. к 2034 году построят новый лечебный корпус. Он будет рассчитан на 200 койко-мест, его площадь составит 7 тыс. кв. м. В поселке Раисино Новосибирской области для ИК-13 к 2029 году построят медсанчасть на 15 койко-мест и площадью 2,2 тыс. кв. м. Объем финансирования составит порядка 536 млн руб.

В иркутской ИК-6 за 660 млн руб. возведут новый лечебный корпус – терапевтическое и психиатрическое отделения на 170 койко-мест, площадью 7,5 тыс. кв. м. Старт строительства запланирован на 2027 год, окончание — в 2029 году. Там же в Иркутской области на территории ИК-2 за 174 млн руб. построят лечебный корпус – неврологическое отделение на 40 койко-мест, площадью 1,3 тыс. кв. м. Сроки реализации указаны в период с 2027-го по 2028 годы. В Ангарске для ИК-7 построят здание контрольно-пропускного пункта с помещениями караула и комнатами для краткосрочных и длительных свиданий площадью 3,1 тыс. кв. м. Стоимость работ составит 249 млн руб.

В Хакасии на территории ИК-28, расположенной в р.п. Усть-Абакан, к 2028 году построят здание для проведения длительных свиданий площадью 701 кв. м. Стоимость работ оценивается в 70,6 млн руб.

В селе Майма Алтайского края для ИК-1 к 2027 году построят баню с прачечной площадью 1,3 тыс. кв. м. Стоимость строительства, предположительно, составит 128 млн руб.

Лолита Белова