Еда отказывается позировать

В сети стали обсуждать, как рестораны борются с фуд-блогерами. Последний громкий случай произошел в заведении на улице Большая Никитская. Ссора двух посетительниц с сотрудниками вызвала резонанс в СМИ. Девушкам запретили фотографироваться с использованием профессиональной техники. Это не первый случай за последнее время. Подробности — у Анжелы Гаплевской.

Инцидент произошел в ресторане Brera. Гостьи сидели за столиком на веранде, на белой скатерти стояло несколько блюд. Сделать разрешили только «парочку фотографий», но когда девушки достали камеру, подошел менеджер и запретил им снимать. По итогу — испорченный вечер и скандал в соцсетях: «Мы фотографируемся, никому не мешаем, за нами даже никого нет. Теперь к нам будут подходить каждый раз официанты и просить не фотографироваться?»

В последнее время в интернете блогеры все чаще делятся историями о подобных конфликтах, отмечают собеседники “Ъ FM”. Больше всего рестораны не приветствуют, когда для съемки посетители используют профессиональную технику, рассказывает lifestyle-блогер Лиля Пономарева: «Меня часто пересаживали. Были случаи, когда в одном из очень известных ресторанов я достала свой свет, начала снимать, и мне сразу же сделали замечание. Но там действительно был полумрак: та самая ситуация, когда это было очень дорогое заведение, куда люди приходили побыть в тишине, в интимной атмосфере. Но я тоже имею право это делать.

У меня маленький блогерский свет, я стараюсь доносить голосом, почему это важно и мне, и ресторану. Потому что, друзья, я доношу информацию, очень важно рассказывать людям, как тут у вас классно и красиво. Я не могу снять красивую картинку и сделать сочный обзор, если я не достану свет. Но здесь и рестораны можно понять — им важно создать приятную атмосферу для всех гостей».

Рестораны могут устанавливать свои правила для гостей, если это не нарушает закон. Запрет на съемку есть во «Вкусно и точка», причем, как заявляют сотрудники пресс-службы, регламент перешел от американской сети. Не пугает и репутационный ущерб: в заведении в Париже из-за популярности кафе в соцсетях запретили посетителям фотографироваться и поставили перед входом охрану. Не пускают стримеров в одно кафе в Китае после случая, когда блогер для видео съел слишком много еды.

Некоторые заведения действительно не хотят становиться площадкой для контента блогеров, говорит соосновательница сети кафе Eggsellent Полина Юрова: «Если этот гость пришел, заказал еду и ее сфотографировал для своих личных целей своей маленькой камерой и на iPhone, у нас нет вопросов. Съемку со светом, оборудованием и микрофонами нужно заранее согласовывать с отделом маркетинга, с командой бренда, потому что это мешает другим гостям. Наша политика в том, что мы не приветствуем такие съемки, у нас такое не проходит».

По закону съемка в общественных местах разрешена. За исключением случаев, когда это нарушает правопорядок. Кроме того, в кадр не должны попадать люди, которые не давали на это согласия. Однако многие рестораторы привлекают клиентов за счет фотогеничного пространства, отмечает автор Telegram-канала «ЛюбаЕСТ»: «Видела очень много подобного в кафе "Рябчик" на Чистых прудах, где стали летом запрещать девушкам делать фотографии. Они очень возмущены этим. Я, честно говоря, не понимаю владельца заведения, потому что оно стало популярным исключительно благодаря тому, что там висят бежевые шторы, это место чисто для фотосессий.

Есть рестораны, в которые люди приходят просто пофоткаться в красивых интерьерах, там нет какой-то великой кухни. И то, что сейчас многие заведения, которые изначально открывались и привлекали людей, показывая какой-нибудь красочный антураж, начинают запрещать снимать контент, мне кажется максимально странным. Возможно, если девушки снимают контент долго, а заказали один чай, рестораторов это может раздражать. В случае если люди пришли, сделали полноценный заказ, сидят и наслаждаются, я не понимаю».

Позиция рестораторов понятна: сотрудники стараются заботиться о комфорте всех гостей и сохранять особую атмосферу. Готовы ли они ради этого отказаться от бесплатного пиара — отдельный вопрос.

Анжела Гаплевская