Кабардино-Балкария нарастила производство легпрома на 22% в 2025 году

Предприятия легкой промышленности Кабардино-Балкарии в первом полугодии 2025 года отгрузили продукции на 4,4 млрд руб., что на 22,1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По информации ведомства, объем выпуска текстиля увеличился более чем в три раза по сравнению с первым полугодием 2024 года. В отрасли работают 84 промышленных предприятия и 180 индивидуальных предпринимателей. Численность сотрудников составляет более 3 тыс. человек.

«Кабардино-Балкария второй год подряд занимает первое место по объемам выпуска продукции в данной сфере среди субъектов СКФО. Республика обеспечивает швейными изделиями как собственный рынок, так и другие регионы страны»,— приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

Валентина Любашенко