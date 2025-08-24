Авиакомпания «Геликс» получила лицензию на перевозку ядерных материалов

АО «Авиакомпания «Геликс» получила лицензию Ростехнадзора на обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами при транспортировании. Соответствующие данные содержатся в «СПАРК-Интерфакс». Лицензия выдана авиакомпании сроком на три года.

«Геликс» занимается грузовыми перевозками, в ее парке пять самолетов Ил-76 ТД. «Дочка» общества — ООО «Геликс Аэро» специализируется на перевозках на вертолетах Ми-8, в том числе выполняет из Прикамья туристические рейсы на плато Маньпупунер и по другим маршрутам Северного Урала. Авиакомпания была зарегистрирована в Перми в 1991 году, затем сменила место регистрации на ХМАО.

Директор АО «Авиакомпания «Геликс» Вадим Балдин пояснил, что рынок, связанный с авиатранспортировкой делящихся материалов, достаточно узкий. По его словам, «Геликс» стал третьим авиаперевозчиком в стране, получившим такую лицензию. «Здесь есть с кем работать, например, есть определенный спрос на доставку на полярные станции оборудования, которое содержит радиоактивные элементы, - рассказывает господин Балдин. - Кроме того, ядерное топливо для европейских АЭС до сих пор доставляется из России российскими перевозчиками. Направление очень перспективное».