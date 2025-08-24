У альпинистки из Прикамья на пике Победы появился шанс на спасение

У пермской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Кыргызстане, есть возможность спастись, сообщает telegram-канал Baza. Завтра спортсменку со сломанной ногой попытаются транспортировать с пика Победы. Недавно начальник базового лагеря Южный Иныльчек на пике Победы Дмитрий Греков отметил, что добраться до Натальи Наговициной на высоту 7 200 м сейчас невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Альпинистка Наталья Наговицина Фото: Альпинистка Наталья Наговицина

Член Федерации альпинизма России Анна Пиунова рассказала, что 25 августа на пике Победы обещают хорошую погоду — это будет последний ясный день в нынешнем сезоне. На место, где лежит альпинистка, сначала отправят дрон. Если пострадавшая подаст признаки жизни, ее попробуют снять с вершины еврокоптером, который поведет пилот из Италии. Спасением займется частная компания.

Альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу на пике Победы и с 12 августа остается на высоте около 7 200 м. Итальянский альпинист Лука Синигалья был с ней одной группе, поднимавшейся на пик Победы. И, когда уроженка Пермского края сломала ногу, подходил к ней, но позднее скончался от начавшегося отека мозга. Два других участника группы эвакуированы. В базовом лагере Южный Иныльчек пояснили, что из-за погодных условий транспортировать Наталью Наговицину невозможно. Техники, подходящей для этого, в Кыргызстане нет.