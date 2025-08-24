МСП усиливают контроль

Малый и средний бизнес в России пожаловался на участившиеся проверки. С января по июнь 2025-го каждая вторая компания сообщила о визите контролирующих органов, следует из отчета «Опоры России» и Промсвязьбанка. Это на 10% больше по сравнению с тем же периодом 2024-го. По данным аналитиков, чаще всего к предпринимателям приходили из МЧС, прокуратуры и Социального фонда России. По результатам проверок каждый четвертый бизнесмен получил штраф.

Инспекторы стали обращать внимание даже на те нарушения, на которые раньше закрывали глаза, рассказал “Ъ FM” эксперт «Опоры России», гендиректор компании FinHelp Павел Вешаев: «Сейчас в группе риска находятся компании, которые занимаются производством, где большое количество сотрудников, правила охраны труда, сложные процессы. Конечно, частенько бывают различные травмы и форс-мажоры. Порой попадают под различные штрафы добросовестные компании и собственники.

Например, когда наступила ситуация квартальных налогов, НДС, прибыль, денег просто в компании физически нет. Заказчики задерживают, клиенты дольше платят, банки кредиты не дают. Иногда они осознанно идут на то, чтобы как-то придержать либо частично заплатить налоги, тем самым уйдя на различные штрафы и пени. Сейчас в определенной группе риска и компании, которые раньше не подпадали под налоговые проверки. Это сфера услуг и малый бизнес. Нужно просто четко работать и следить за взаимоотношениями с сотрудником. Потому что любая задержка по зарплате и споры вызывают очень пристальное внимание со стороны контролирующих органов».

Зачастую бизнесмены нарушают закон непреднамеренно, говорит владелица салонов красоты «Лаки Лайк» и «Бигуди» Ляля Садыкова. По ее словам, чтобы уследить за всем, нужны штатные юристы, но на них у малых предприятий нет денег: «Мы пока не заметили резкого роста проверок со стороны данных структур. Но то, что это фиксируют коллеги из других отраслей сектора МСП, — очень тревожный звоночек. Так как у всех опыт одинаковый: после первого визита предприниматель фактически попадает "на карандаш", и проверки становятся регулярными.

Это воспринимается не как профилактика, а как давление. Бизнесу приходится тратить массу ресурсов не на развитие, а на оформление бумаг и отчетов.

Здесь скорее проблема в системе, так как инспектор все-таки обязан зафиксировать все, что не соответствует закону. А у малого бизнеса, напомню, нет юридических отделов, как у больших корпораций. Поэтому даже мелочь превращается в основание для повторных визитов.

К сожалению, сигнал сверху о плановой проверке может совпасть с интересами конкурентов, и предприниматели это чувствуют. В нашей отрасли у недобросовестных конкурентов таким инструментом является на сегодня Роспотребнадзор и Роскомнадзор с новыми безумными штрафами. Проверки, конечно, как инструмент контроля нужны, никто не спорит с безопасностью и социальными гарантиями. Но если их количество и подход не меняются, они превращаются в тормоз для развития бизнеса».

Из-за низкого потребительского спроса уровень одобрения кредитов для малого и среднего бизнеса опустился на трехлетний минимум, сообщили в «Опоре России». Эти и другие проблемы с банками, вероятно, негативно сказываются на эмоциональном восприятии проверок предпринимателями, считает основатель сети чайных «Нитка» Андрей Колбасинов: «Особенного роста числа проверок не наблюдается. При этом ситуация в целом ухудшается, это связано в том числе со ставкой. Как будто деградируют какие-то институты крупных банков, Центробанка. Раньше никогда не приходилось ездить вживую, а сейчас часто бывают блокировки денег. Например, нам Центробанк заблокировал 31 декабря все счета.

У многих проблемы в бизнесе бывают. Поэтому даже социальные взаимодействия, которые раньше бы проходили достаточно позитивно, просто на нервах многими воспринимаются как негативные. И очень сильно зависит от конкретной локации. Какая-то управа ходит постоянно тыкает, проверяет, а другая в той же самой Москве, наоборот, по-человечески относится и всегда входит в положение предпринимателя. То есть это зависит от конкретных людей. Так сказать, по больнице ситуация хуже становится по разным причинам».

В период с 2025-го по 2027-й доходы государства от штрафов были запланированы в бюджете в размере 590 млрд руб. Причем в 2025-м планка была повышена со 190 млрд руб. до примерно 260 млрд руб. Проверки бизнеса могли участиться в том числе из-за этого, говорят собеседники “Ъ FM” из сферы малого и среднего бизнеса.

Никита Путятин