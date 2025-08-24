Оборонка теряет оборот

Фонды европейских акций столкнулись с одним из сильнейших оттоков в этом году. За минувшую неделю мировые инвесторы вывели из них $2,3 млрд — максимальный объем с апреля этого года. Часть инвесторов фиксирует прибыль из-за слабых макроэкономических данных, выходящих в регионе. В связи с активизацией переговоров в США об Украине в лидерах снижения оказались акции оборонных предприятий.

Международные инвесторы, озабоченные состоянием европейской экономики и переговорами вокруг украинского конфликта, сократили вложения в европейские фонды акций. По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные Emerging Portfolio Fund Research), за неделю, закончившуюся 20 августа, чистый отток средств из таких фондов составил $2,3 млрд. Это более чем втрое выше притока неделей ранее ($725 млн) и максимальный результат со знаком минус с апреля 2025 года ($3,3 млрд). Тем не менее результат с начала года все равно положительный, приток в размере $48,6 млрд.

Бегство инвесторов, как считают управляющие, уже давно назрело, так как в этом году в связи с массовым притоком денег европейский рынок демонстрирует одну из лучших динамик в мире.

По данным Investing.com, с начала года ведущие фондовые индексы Европы прибавили 14–32%. В лидерах роста оказались испанский IBEX 35 и немецкий DAX, которые подросли на 32% и 22% соответственно.

Выходящие в последнее время макроэкономические данные в Европе вызывают беспокойство у инвесторов, усиливая их желание зафиксировать прибыль и уйти в более надежные облигации. На минувшей неделе Федеральное статистическое управление Германии сообщило о том, что ВВП опустился на 0,3% во втором квартале 2025 года, что хуже первоначальной оценки в минус 0,1%, на фоне ослабления промышленного производства. Вложения в основной капитал в этот период снизились на 1,4%. Потребление домохозяйств выросло, но незначительно — на 0,1%. «Торговые договоренности между ЕС и США, объявленные почти месяц назад, вызвали волну критики и не внушают оптимизма относительно перспектив для европейских стран»,— отмечает руководитель отдела анализа акций Sirius Capital Анна Казарян.

Впрочем, бегство мирового капитала оказало ограниченное влияние на европейский рынок акций. По итогам рассмотренного периода ведущие европейские индексы смогли вырасти на 0,2–2%. При этом худшую динамику продемонстрировали акции оборонных предприятий. За отчетный период акции итальянской Leonardo SpA (производит военные вертолеты, радары, системы связи, участвует в производстве самолета F-35) потеряли в цене 4%, Rheinmetall AG (танки, бронемашины, орудия, боеприпасы) — 2,5%, французской Thales (радары, сонары, средства связи, авионика) — 1%.

Опережающее падение акций оборонных предприятий могло быть связано с прошедшими на Аляске переговорами президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, а затем с лидерами Украины и Европы. Даже в отсутствие конкретных договоренностей инвесторов обнадежил факт активизации диалога на высоком уровне, поскольку это повышает вероятность урегулирования конфликта на Украине. «Переговоры на Аляске, где обсуждались перспективы мира, усилили давление на акции: снижение военного градуса стало удобным поводом для выхода. Но так как серьезных договоренностей не последовало, поэтому падение выглядит пока как классическая фиксация прибыли в перегретом секторе с завышенными ожиданиями»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Активизация переговоров оказала позитивное, но непродолжительное влияние на российский рынок акций.

После роста индекса Московской биржи на предшествующей неделе на 3%, до 3012 пунктов, по итогам минувшей он закрылся на отметке 2896,8 пункта, потеряв за неделю около 4%. Сработало правило «покупай на слухах, продавай по факту». Добавила давления пробуксовка дальнейшего переговорного процесса и сохранение серьезных разногласий между сторонами конфликта. Впрочем, продолжения сильного падения на рынке не ждут. «Если не последует новых жестких антироссийских санкций, российский рынок может меньше реагировать на геополитику и расти на внутренних факторах, в частности, вследствие перетока части средств частных инвесторов из депозитов, ставки по которым активно снижаются, в фондовые активы»,— заключает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Виталий Гайдаев