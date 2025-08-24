«Количество прибывающих мигрантов и просителей убежища достигло рекордно высокого уровня»

Столкновения между противниками и защитниками миграции в Великобритании стали одной из главных тем для обсуждения во многих мировых СМИ. Обозреватели пытаются понять, к чему могут привести протесты и как это повлияет на европейскую миграционную политику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jaimi Joy / Reuters Фото: Jaimi Joy / Reuters

Arab News (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)

Великобритания обещает ускорить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища

Волна протестов началась у отеля в Эппинге, на юго-востоке Англии, после того как одному из постояльцев было предъявлено обвинение в сексуальном насилии над 14-летней девочкой. Новые протесты запланированы на воскресенье и понедельник. По последним официальным данным, по состоянию на конец марта в британских отелях временно проживали 32 345 просителей убежища.

Правительство прилагает все усилия, чтобы сократить количество нерассмотренных заявлений о предоставлении убежища и судебных задержек при рассмотрении апелляций. Это и является основной причиной перегрузки системы размещения просителей убежища.

Протесты против мигрантов вылились в анархию

Около 100 протестующих против иммиграции, завернувшись во флаги Англии и Соединенного Королевства, вступили в конфликт примерно с 30 активистами движения Stand Up to Racism на Боунхерст-роуд. Выступающие против расизма активисты скандировали «скажите громко, скажите четко, что беженцам здесь рады» и поднимали плакаты с призывами к солидарности и прекращению депортаций. Со стороны антииммигрантской группы на них полился поток оскорблений, и один из ее участников орал в громкоговоритель «вы все быдло, вам должно быть стыдно» и «расизм здесь ни при чем». Эти два фронта почти сошлись в середине дня, и разделяла их только цепочка полицейских.

«Опасный момент»: усиление британских крайне правых

Пока столь же масштабных беспорядков, подобных прошлогодним, которые были вызваны убийством трех девочек на уроке танцев в Саутпорте и ложными слухами о том, будто преступником был мусульманин-соискатель убежища, не было. Но пока местные жители готовили себя к тому, что в эти выходные будут новые масштабные протесты, по всей стране набирала обороты кампания за поднятие флагов Англии и Соединенного Королевства.

И то, что инициаторы кампании объявили проявлением патриотизма, многие другие в своих деревнях или на улицах городов восприняли как явное запугивание. По данным антиэкстремистских групп Hope Not Hate и Stand Up to Racism, эта вроде бы спонтанная акция на самом деле была организована крайне правыми деятелями.

Потасовки и аресты в ходе прокатившихся по всей Великобритании протестов против отелей для беженцев

Лейбористское правительство Стармера подверглось критике за свою иммиграционную политику после того, как официальные данные показали, что число прибывающих мигрантов и просителей убежища достигло рекордно высокого уровня, а в гостиницах по сравнению с прошлым годом разместилось больше людей.

Митинги в субботу были встречены контрпротестами со стороны активистов, выступающих против расизма, что привело к стычкам между противоборствующими группами и вмешательству полиции с целью разделения лагерей.

Европа ищет способы остановить поток мигрантов

Лейбористское правительство Стармера отказалось от плана своего консервативного предшественника депортировать в Руанду людей, нелегально прибывших в Великобританию. Однако антииммигрантские беспорядки, произошедшие этим летом в некоторых британских городах, заставили правительство продемонстрировать, что оно способно контролировать приток мигрантов. По словам Бернда Паруселя, старшего научного сотрудника Шведского института европейских политических исследований в Стокгольме, поток новых иммигрантов в регион усиливает опасения по поводу безопасности в Европе на фоне слабого экономического роста, хронической нехватки жилья и войны России на Украине.

По мере роста числа новых иммигрантов обостряется дискуссия об экономическом влиянии миграции. Экономисты утверждают, что иммигранты могут заполнить пробелы на рынке труда и стимулировать экономический рост. Европейские политики также пытаются найти баланс между спросом на молодых рабочих на стареющем континенте и опасениями, что некоторым просителям убежища сложно интегрироваться на европейский рынок высококвалифицированной рабочей силы, что в конечном итоге создает нагрузку на щедрые системы социального обеспечения.

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик