Поиски пропавшей тургруппы из 10 человек на Итурупе остановены до утра

Поиски туристической группы из 10 человек, пропавшей на острове Итуруп, приостановлены из-за наступления ночи. Об этом сообщил глава Курильского округа Сахалинской области Константин Истомин в Telegram.

«В случае улучшения погодных условий для расширения зоны поиска будет привлечен вертолет — он находится в готовности к вылету», — сообщил Константин Истомин.

24 августа поисковики обследовали территорию радиусом более 7 км. Поиск затруднен из-за низкой облачности и густого тумана, что снижает видимость до 5 м. Следов диких животных, которые могли бы угрожать туристам, не найдено.

Туристическая группа пропала утром 24 августа в районе вулкана Баранского, который находится в центральной части Итурупа. Вулкан имеет высоту 1 125 м.