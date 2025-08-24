Пожарным удалось сократить площадь возгорания на нефтезаводе Новошахтинска

Площадь пожара на заводе нефтепродуктов в Новошахтинске (Красносулинский район Ростовской области) удалось сократить, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь 24 августа в своем Telegram-канале. Возгорание началось 21 августа после атаки беспилотника.

По словам господина Слюсаря, борьбу с огнем ведут 412 человек, задействовано 150 единиц техники, включая аэромобильную группировку МЧС из Ростовской области и помощь специалистов из Краснодарского края, Калмыкии, Волгоградской и Московской областей. Для тушения были использованы два пожарных поезда, сейчас работает один.

«Средств для тушения хватает, — отметил глава региона после выездного совещания в Новошахтинске. — Площадь пожара на заводе на данный момент удалось сократить»,— добавил он.

Из-за большого расхода воды для тушения возникли перебои с подачей воды в близлежащих населенных пунктах. Большинство проблем уже решены, однако около 8 тыс. человек в Красном Сулине и нескольких соседних поселках остаются временно без водоснабжения, им организован подвоз воды. В настоящий момент коммунальные службы проводят опрессовку магистрального водовода.