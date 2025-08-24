Структура краевых властей требует от аэропорта ликвидировать съезд на дорогу

КГБУ «Управление автодорог и транспорта Пермского края» обратилось в суд с иском к АО «Международный аэропорт Пермь» и индивидуальному предпринимателю Марии Наймар. Как следует из материалов дела на сайте арбитражного суда Пермского края, учреждение просит обязать АО ликвидировать примыкания (съезды) к шоссе Космонавтов. От предпринимателя КГБУ требует прекратить незаконное использование этих объектов. Как указывает «УАДиТ», съезд не зарегистрирован как капитальный объект, поэтому ответчики не являются его законными собственниками. Его использование создает угрозу безопасности дорожного движения и повышает риск возникновения аварии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Стоит отметить, что весной этого года госпожа Наймар обратилась с иском к управлению автодорог с требованием обязать учреждение ликвидировать ограждение, которым был перекрыт один из съездов. При этом суд принял обеспечительные меры, запретив ответчику препятствовать использованию имущества. По существу спор пока не рассмотрен. В то же время по иску «УАДиТ» суд также принял обеспечительные меры. Он запретил Марии Неймар и иным лицам использовать спорные объекты для движения любых транспортных средств.