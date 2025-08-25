Поварской романс

Музыкальная романтическая комедия Амели Боннен «Рецепт счастья» (Partir Un Jour) открывала в этом году Каннский фестиваль и вызвала скепсис международной прессы, нашедшей картину слишком заурядной для смотра высокого искусства. Однако в летнем прокате, по мнению Андрея Плахова, она выглядит на своем законном месте.

Фото: Russian World Vision Рафаэль (Бастьен Буйон) и Сесиль (Жюльет Армане) выясняют отношения не только словами, но и песнями

Французы делали ставку на перспективную Амели Боннен: четыре года назад она сняла успешную короткометражку «Уехать однажды» и даже получила за нее национальный киноприз «Сезар». Новый фильм — расширенный вариант предыдущего — в оригинале носит то же название, в нем задействованы те же исполнители и вставлены по тому же принципу музыкальные номера. Похож и сюжет, только в короткой ленте парень уезжал из провинции в Париж и потом возвращался на малую родину, где встречал старую любовь, в длинной версии — ровно наоборот.

Сесиль (Жюльет Армане), дочь провинциальных кулинаров, когда-то победила в кулинарном телешоу и отправилась завоевывать столицу, и вот она на пороге осуществления своей мечты — открыть собственный ресторан с мишленовскими амбициями. Но именно в этот момент обстоятельства вынуждают ее вернуться в городок детства и юности. Во-первых, она обнаруживает, что некстати беременна от парижского бойфренда и партнера по бизнесу (Тевфик Джаллаб), во-вторых, ее отец пережил очередной инфаркт, тоже совсем некстати. Парижскую гостью встречают придорожный семейный ресторанчик, вздорный папаша (Франсуа Роллен), мама-официантка (Доминик Блан) и верный пес. Тут как тут и старая любовь — автомеханик Рафаэль (Бастьен Буйон), которого Сесиль когда-то бросила. Намечается контур любовного треугольника, впрочем, довольно вялого. Попутно тлеют микроконфликты между родителями и детьми, провинцией и столицей, домашней и высокой кухней.

Сюжет не хуже любого другого, и, коль ты уж так привязался к нему (а Амели Боннен явно ощущает в нем что-то личное), надо ему довериться целиком. И хорошо подумать, стоит ли заставлять своих персонажей время от времени пускаться в пение, пускай даже играющая героиню Жюльет Армане — профессиональная певица. Невыразительность и, главное, неуместность музыкальных вставок вызывают крамольную мысль о том, как порой негативно влияет на французское кино традиция Жака Деми и Мишеля Леграна: уже который раз, и все менее убедительно, оно пытается пройти по следам «Шербурских зонтиков» — повторить чудо, которое, как известно, неповторимо.

Именно в «Зонтиках» было сделано великое открытие, что петь можно не только о роковой любви, но о заправке бака автомобиля или о финансовых проблемах хозяйки магазина. В «Рецепте счастья» тоже пытаются петь о долгах и кредитах, но как-то не слишком естественно поется. Не хватает и режиссерской тонкости, и мастерства музыкальной кинодраматургии. За ее отсутствием приходится заимствовать чужие открытия — перепевать хиты Клода Нугаро, Селин Дион и Alors On Danse.

Однако не будем чрезмерно придирчивы. То, что покоробило высоколобый Каннский фестиваль, не вызывает особого отторжения, когда смотришь это непритязательное кино августовским вечером. Кино того типа, что называют «франко-французским» и по-прежнему ценят на родине экранного искусства. В нем оживает еще не уничтоженная до конца катком глобализации старая добрая провинциальная Франция. Здесь пьют пастис, курят в кафе, слушают Джонни Холлидея и «Parole Parole», ну и, конечно, увлеченно говорят о еде.

«Уехать однажды», переименованный в российском прокате в «Рецепт счастья», напоминает о другом недавнем фильме, получившем похожее название,— «Рецепт любви», во французском оригинале «Страсть Додена Буффана». Там действие происходит в конце XIX века, когда высшего расцвета достигло art de vivre — искусство жить. Удивительным образом его поэтом и певцом стал вовсе не француз, а вьетнамец, сын совершенно другой культурной, да и кулинарной традиции — режиссер Чан Ань Хунг. Но именно он прочувствовал самую суть этого чисто французского искусства. В «Рецепте любви» почти нет разговоров, герои интенсивно общаются языком вкусовых ощущений и символикой блюд. Совсем никакого музыкального аккомпанемента — только музыка жизни. Мы слышим, как в саду поют птицы, а на кухне шипит масло на сковородке, бурлит кипящая вода, хрустит свежий салат под быстрым ножом. И из этих звуков вырастает большой фильм о самых важных вещах — любви, смерти, искусстве, свободе и счастье.

Другие времена — другие песни. Пришла эпоха фастфуда и кулинарных телешоу, извращений высокой кухни и фуд-блогеров. Из этой реальности вырос «Рецепт счастья», ну а «Рецепт любви» остался реликтом утраченного времени.

Андрей Плахов