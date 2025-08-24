В Кемерове объявлены повторные торги по комплексному развитию жилых территорий

Управление городского развития администрации Кемерова повторно объявило конкурс на комплексное развитие территории (КРТ) жилой застройки микрорайона 6/1 и микрорайона 12/2 в Центральном районе. Начальная цена составляет 13,7 млн руб. и 29,6 млн руб. Информация о торгах опубликована на портале «ГИС Торги». Договоры КРТ заключаются на 9 и 10 лет. Заявки от потенциальных инвесторов принимаются до 18 сентября, итоги подведут 22 сентября.

Площадь участка микрорайона 6/1 — 7,3 га, микрорайона 12/2 — 14,58 га. По проектам КРТ застройщику предстоит снести 15 многоквартирных дома на территории микрорайона 6/1 и 32 многоквартирных, 55 индивидуальных дома на территории микрорайона 12/2. Подрядчику необходимо построить на их месте 76,6 тыс. кв. м и 153 тыс. кв. м нового жилья.

Предыдущие торги по этим участкам не состоялись из-за отсутствия желающих, заявки от потенциальных инвесторов принимались с 18 июля по 14 августа.

Лолита Белова