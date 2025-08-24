В Кабардино-Балкарии 530 человек получили поддержку по соцконтрактам в 2025 году

Более 530 жителей Кабардино-Балкарии получили господдержку по социальным контрактам с начала 2025 года на общую сумму 90,3 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, размер единовременной выплаты составляет от 18 тыс. руб. до 350 тыс. руб. Наиболее популярными направлениями в республике стали поиск работы и открытие собственного дела. Для трудоустройства заключили 251 социальный контракт, а для ведения предпринимательской деятельности — 177.

«Социальный контракт представляет собой соглашение, которое органы соцзащиты заключают с гражданами и семьями, чей доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Помощь предоставляют по целевому назначению в рамках нацпроекта "Семья"»,— приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

Валентина Любашенко