Умер актер из сериала «Клан Сопрано» Джерри Эдлер

Американский актер и режиссер Джерри Эдлер, известный по ролям в сериалах «Клан Сопрано» и «Хорошая жена», умер в возрасте 97 лет, сообщает Hollywood Reporter.

Джерри Эдлер (2013 год)

Фото: Richard Drew / AP

Джерри Эдлер родился в 1929 году в Нью-Йорке и учился в Сиракузском университете. Карьеру начал в 1951 году как театральный режиссер, работая над такими мюзиклами, как «Яблоня», «О тебе я пою» и «Моя прекрасная леди». Он поставил несколько бродвейских шоу и был помощником режиссера в сериале «Санта-Барбара».

Актерскую карьеру Джерри Эдлер начал позже, в возрасте старше 60 лет, дебютировав в сериале «Квантовый скачок». Среди его работ — «Бруклинский мост», «Загадочное убийство в Манхэттене», «Этим утром в Нью-Йорке» и «Самый жестокий год».