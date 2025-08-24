В Березовском вновь построят исторический храм

В Березовском (Свердловская область) построят новый храм. Об этом сообщил мэр города Евгений Писцов в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Евгения Писцова

Храм Илии Пророка появится возле Исторического сквера в Березовском. Храм был «главным духовным центром» города с середины XVIII века, однако был снесен в 1930-е годы. «Его восстановление будет символическим актом духовного покаяния»,— добавил господин Писцов.

Новый храм появится рядом с местом, где он находился исторически, при этом он будет исполнен в другом архитектурном стиле и займет меньшую площадь. Чтобы его получилось построить, пришлось договариваться с текущими собственниками здания на этой территории, чтобы они отказались от части земельного участка.

Анна Капустина