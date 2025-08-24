Суд оставил под стражей экс-замминистра природных ресурсов Кубани

Краснодарский краевой суд отклонил жалобу бывшего первого заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Александра Каинова на постановление о продлении до 27 августа меры пресечения в виде содержания под стражей. Александр Каинов был задержан 28 мая текущего года по подозрению в особо крупном мошенничестве.

По данным СКР, в 2023 году Александр Каинов пообещал обеспечить смягчение кассационным судом приговора по уголовному делу в отношении родственника его знакомого. Молодой человек был приговорен к реальному сроку за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Александр Каинов, по данным следствия, получил от родственников осужденного 3,8 млн руб. якобы для передачи в суд, но наказание осталось прежним.

Свою вину экс-чиновник не признал и заявил, что в деле отсутствует потерпевший, а заявители-свидетели сами подлежат уголовной ответственности. В ходе расследования на имущество Александра Каинова и его отца, предпринимателя Сергея Каинова, был наложен арест. Отец и сын Каиновы оспаривали обеспечительные меры. Однако суд согласился с доводами следствия, которое предполагает, что Александр Каинов за счет денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, мог приобретать объекты недвижимости и транспортные средства, которые он регистрировал на родственников, в том числе на отца.

Анна Перова, Краснодар