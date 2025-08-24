Среди пропавших туристов на острове Итуруп оказались четыре пермячки

В составе пропавшей группы туристов на острове Итуруп оказались четверо жителей Пермского края, сообщает telegram-канал Baza. Ранее при восхождении на вулкан Барановского на Итурупе, входящем в Большую Курильскую гряду, пропала группа из десяти туристов. Среди них четыре пермячки – младший научный сотрудник УрО РАН Ирина Тюлькина (29 лет), врач-хирург Екатерина Кайнова (32 года), Татьяна Сидорова (50 лет) и Юлия Зарубина (40 лет).

Среди других членов группы четверо из Санкт-Петербурга. Это Валерий Федосов (36 лет) — он вел группу из девяти женщин, а также Марина Дронова (39 лет), менеджер Инна Степанова (30 лет) и управляющая в ЖК Полина Подоляко (29 лет). Также среди отправившихся на вулкан Барановского: Татьяна Обжорина (45 лет) из города Касли и врач-косметолог из Самары Регина Белал (33 года).

По информации «Ъ», связь с группой потеряли в районе вулкана Баранского (его высота 1 125 м). Для поиска привлечены военные, спасатели, полиция и местная администрация. По данным Shot, инцидент произошел во время спуска с горы — туристы не вернулись к машине. Группа не была зарегистрирована, поэтому их точный маршрут неизвестен. Поиски осложняются сложными погодными условиями: в горах идет дождь и держится плотный туман.