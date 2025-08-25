ЛСР увеличивает долг

27 августа ПАО «Группа ЛСР» проведет техническое размещение трехлетних облигаций серии 001P-11 с ежемесячными купонами и погашением амортизационными частями в объеме 5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона находится на уровне 16,00% годовых, что соответствует доходности к погашению 17,23% годовых. В ближайшие годы облигации девелоперов будут востребованы инвесторами, дает оценку аналитик, так как крупнейшие игроки рынка сохраняют высокую маржинальность и доходность, а государство фактически страхует отрасль от системных потрясений.

Сбор заявок инвесторов на выпуск проходил 22 августа, сообщили источники на финансовом рынке. Срок обращения бумаг — три года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей, купонный период — 30 дней. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 30% в даты окончания 24-го и 30-го купонов, 40% в дату окончания 36-го купона.

Первоначально объем сделки оценивался в 3 млрд рублей, но по итогам сбора заявок был повышен до 5 млрд. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 17,25% годовых, при открытии книги заявок — снижен до 16,75% годовых. Организатором и агентом по размещению выступает «Совкомбанк».

По данным, опубликованным на официальном сайте девелопера, общий объем долговых обязательств группы по биржевым облигациям составляет 29 млрд рублей. 25 мая 2025 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило компании рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом.

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева отмечает, что ситуация с выпуском ЛСР вполне ожидаема и укладывается в общую логику девелоперского сектора. «Интерес инвесторов к выпуску будет достаточно высоким, прежде всего из-за параметров бумаги,— полагает аналитик.— Ставка купона в 16% годовых с доходностью к погашению более 17% выглядит весьма привлекательно в условиях снижения ключевой ставки и постепенного возврата ликвидности на долговой рынок».

Дополнительный фактор, по мнению госпожи Косаревой, — ежемесячная выплата купонов и амортизационный график: это снижает риски инвесторов и делает инструмент удобнее для частных покупателей. «Не случайно объем увеличили до 5 млрд рублей: спрос, очевидно, превысил изначальные ожидания»,— добавляет она. Что касается рисков, сектор девелопмента сегодня остается одним из наиболее защищенных в экономике. «Да, вокруг некоторых игроков возникают информационные поводы, как в случае с "Самолетом", но это, скорее, конъюнктурные колебания»,— констатирует эксперт.

Структурно у застройщиков сохраняются максимально комфортные условия: госпрограммы продолжают действовать, спрос на жилье поддерживается и в крупных агломерациях, и в южных регионах, куда традиционно переезжают жители северных областей. Крупнейшие компании, включая ЛСР, работают в сегменте, где маржинальность и сверхдоходность остаются высокими, а государство фактически страхует отрасль от системных потрясений. «Поэтому облигации девелоперов в ближайшие годы будут востребованы. Они дают доходность выше госбумаг и квазисуверенных эмитентов, при этом риск в случае крупнейших игроков не критичен. Именно такие выпуски останутся привлекательным инструментом и для институциональных, и для частных инвесторов»,— резюмирует аналитик «ВМТ Консалт».

