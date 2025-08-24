Книги выходят искусственно

Больше половины авторов пишут книги с помощью искусственного интеллекта, это следует из опроса, который провел сервис «Литрес». Каждый пятый с помощью нейросетей проверяет текст на орфографию и пунктуацию, а также ищет информацию. Каждый шестой генерирует изображения для книги.

А вот применять ИИ конкретно в написании текста авторы пока не спешат, рассказала нон-фикшн редактор группы компаний «Литрес» Елена Тарасова: «Искусственный интеллект проще, легче и удобнее применять в диджитал-литературе: фантастика, фэнтези, любовные романы, детективы. Это действительно те направления, где достаточно много завязано на устоявшихся тропах. Кажется, что ИИ способен по заданным канонам и шаблонам действовать, в отличие от премиальной литературы, которая выигрывает какие-то литературные премии, скажем, семейные саги, исторические романы, экспериментальная проза.

Но, судя по большому количеству наших опросов, искусственный интеллект даже в жанровой литературе не способен заменить творца полностью. Все-таки он виден. Если это редактура и корректорская правка, то это не очень очевидно. Вы наверняка видели довольно много типовых картинок, очевидно сгенерированных с помощью нейросетей. Если это появляется в художественной прозе, это сразу заметно. И еще есть риск потерять собственный писательский голос. Читатели просто меньше покупают».

Как пишет РБК, к помощи искусственного интеллекта активно прибегают книжные сервисы и печатные дома: для поиска запрещенного контента, создания карточек на маркетплейсах, быстрого знакомства сотрудников с кратким содержанием текста или перевода каталога в аудио. Это ощутимо ускоряет бизнес-процессы, отмечают издатели. Таким преимуществом пользуются и авторы произведений, добавляет писатель Сергей Лукьяненко: «Я пробовал, закидвал какие-то фрагменты текста, над которым сейчас работаю, в нейросеть, предлагал ей продолжить. Очень красивая пустота выходит. Идет какое-то действие, что-то описывается, но все топчется на одном и том же месте.

Для авторов, которые описывают просто бесконечные приключения, это может сработать. Для тех, кто все-таки хочет рассказать какую-то интересную и необычную историю, это работать не будет. Более того, если нейросеть предложит какой-то вариант развития событий на основании, скажем, половины текста книги, то я непременно буду использовать другой вариант, который придумаю сам. Потому что то, что предложит ИИ, будет наиболее логичным и ожидаемым ходом, это будет то, что читателя в наименьшей мере удивит и заинтересует. Но у нейросети есть другие достоинства. Например, это неплохая поисковая система, это возможность сделать какие-то расчеты. Буквально на уровне: если космический корабль стартовал с Марса и прилетел на Землю через три месяца, то с какой скоростью он летел, какие у него могут быть двигатели.

Это техническая работа, которую автор может проделать и сам, посидев некоторое время со справочными материалами, но нейросетью это будет сделано гораздо быстрее».

В вопросе о том, нужно ли указывать факт применения нейросетей, писатели расходятся. Авторы, которые используют ИИ в работе, считают, что это необязательно, другие, наоборот, настаивают на необходимости уведомлять об этом читателя.

Анжела Гаплевская