Курганская прокуратура проверит причины отключения воды в 24 домах

Прокурор Курганской области поручил прокурору регионального центра Виталию Долгушину проверить сообщение об отключении воды в 24 домах из-за аварии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Об отключении холодной воды для устранения аварии на сетях водопровода сообщило АО «Водный союз» утром 24 августа. Среди попавших под ограничения зданий оказались дома на улицах Ленина, Гоголя, Карла Маркса, Горького и Комсомольская. В том числе без ресурса остались гимназия №32 и Драматический театр.

Надзорному ведомству необходимо оценить действия или бездействие ответственных должностных лиц и по результатам принять меры прокурорского реагирования.