В Бугульме в результате пожара погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в Бугульме

Инцидент случился около 18:00 на улице Дзержинского, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. На месте пожарными были найдены тела 64-летнего мужчины и женщины.

Городская прокуратура взяла под контроль процессуальную проверку, проводимую органами предварительного расследования.

Влас Северин