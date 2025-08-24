В Бугульме в результате пожара погибли два человека

В Бугульме произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибли два человека. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики.

Два человека погибли при пожаре в Бугульме

Фото: Прокуратура Республики Татарстан Два человека погибли при пожаре в Бугульме

Фото: Прокуратура Республики Татарстан

Инцидент случился около 18:00 на улице Дзержинского, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. На месте пожарными были найдены тела 64-летнего мужчины и женщины.

Городская прокуратура взяла под контроль процессуальную проверку, проводимую органами предварительного расследования.

Влас Северин